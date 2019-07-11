جدة الأولى.. 11 ألف قضية حضانة بالمملكة العام الحالي

تواصل – الرياض:

فصلت محاكم المملكة منذ بداية العام الحالي وحتى الأسبوع الماضي في نحو 11 ألفاً و700 قضية حضانة، وتصدرت محكمة الأحوال الشخصية بمدينة جدة محاكم المملكة من حيث عدد القضايا المسجلة.

وبحسب تقرير صادر عن وزارة العدل فإن هناك تفاوتاً في حجم قضايا الحضانة بين المناطق،كما تنوعت بين قضايا استئناف وأحوال شخصية، فيما سجلت 10 محاكم أكبر عدد من القضايا التي فُصل فيها.

وجاءت “الأحوال الشخصية بجدة” متصدرة بنحو ألفي قضية، ثم “الأحوال الشخصية بالرياض” نحو 1500 قضية، فاستئناف مكة المكرمة نحو 1040 قضية، ثم الأحوال الشخصية بمكة المكرمة، ثم استئناف الرياض ، تليها محكمة الأحوال الشخصية بالطائف.

أما في المركز السابع فجاءت محكمة الأحوال الشخصية بالمدينة المنورة، وفي المركز الثامن محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية، وفي المركز التاسع تأتي محكمة الأحوال الشخصية بالدمام، وثم تأتي محكمة الأحوال الشخصية بتبوك في المركز العاشر والأخير.