الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«البنوك السعودية» تُعيد التحذير من «حيلة خبيثة» انتشرت لسرقة الحسابات البنكية

«البنوك السعودية» تُعيد التحذير من «حيلة خبيثة» انتشرت لسرقة الحسابات البنكية

العثور على مفقود الأفلاج ثابت الدوسري متوفى (فيديو)

العثور على مفقود الأفلاج ثابت الدوسري متوفى (فيديو)

السجن لوافد بعد فعلته مع فتاة في مركز تجاري بجدة

السجن لوافد بعد فعلته مع فتاة في مركز تجاري بجدة

توضيح مهم من «المرور» عن مخالفة «أنوار التلاقي».. وعقوبتها

توضيح مهم من «المرور» عن مخالفة «أنوار التلاقي».. وعقوبتها

بعد تهشيم جزيرة وسطية بأبها .. «الأمانة» تعاقب المتسبب (فيديو)

بعد تهشيم جزيرة وسطية بأبها .. «الأمانة» تعاقب المتسبب (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

كشفت نتائج التحقيق حول قضية تهشيم الجزيرة الوسطية للطريق الرابط بين حي المنسك وحي الموظفين بمدينة أبها، بعد مرور آلية ثقيلة تابعة له،أن ماحدث خطأ فردي من سائق الآلية .

وقام السائق بتصعيد الآلية التي يتجاوز وزنها 30 طن على الجزيرة عنوة ما أدي لتهشيم أجزاء منها .

واتخذت أمانة عسير إجراءات عقابية تجاه المقاول ، وأوضحت أن ذلك يعد مخالفة صريحة لأنظمة المرور ولائحة اشتراطات المقاولين، وبناء على ذلك قامت الأمانة بحجز الآلية ومعاقبة السائق وفق لائحة الجزاءات البلدية، وإلزام الشركة التي تملك الآلية بإعادة صيانة الجزيرة وما تم إتلافه بشكل كامل.

وكان أمين منطقة عسير وليد الحميدي قد وجه بالتحقيق في القضية بعد إنتشار مقطع الفيديو الذي أظهر تهشيم الجزيرة تفاعل معه المغردون مطالبين بمعاقبة المتسبب.

وأشاد الحميدي بيقظة المواطنين ونشرهم لمثل هذه المقاطع التي تمكن الجهات المعنية في الدولة من اتخاذ الإجراءات المناسبة .

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«أمير عسير» يدشن مبادرة عون زائر لمساعدة مرتادي طرق عسير مجاناً

«أمير عسير» يدشن مبادرة عون زائر لمساعدة مرتادي طرق عسير مجاناً

إنهاء إجراءات منح ذوي الشهداء في أفضل المخططات «بعسير».. والتسليم خلال شهر 

إنهاء إجراءات منح ذوي الشهداء في أفضل المخططات «بعسير».. والتسليم خلال شهر 

أمانة عسير تكشف حقيقة إزالة منزل المواطنة «نجود العسيري» (فيديو)

أمانة عسير تكشف حقيقة إزالة منزل المواطنة «نجود العسيري» (فيديو)

جدة.. إلزام شركة مقاولات بدفع 1.5 مليون ريال لـ«موظف مفصول»

جدة.. إلزام شركة مقاولات بدفع 1.5 مليون ريال لـ«موظف مفصول»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

خذوا الحكمة من أفواه “العشاق”!!
مقالات

خذوا الحكمة من أفواه “العشاق”!!

المزيد
بين أيدينا براعم القيادة
تدوينات حرة

بين أيدينا براعم القيادة

المزيد
نافذتك الخاصة لرؤية الكون
مقالات

نافذتك الخاصة لرؤية الكون

المزيد
الذكاء الانفعالي مفتاح النجاح
تدوينات حرة

الذكاء الانفعالي مفتاح النجاح

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>