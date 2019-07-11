بعد تهشيم جزيرة وسطية بأبها .. «الأمانة» تعاقب المتسبب (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

كشفت نتائج التحقيق حول قضية تهشيم الجزيرة الوسطية للطريق الرابط بين حي المنسك وحي الموظفين بمدينة أبها، بعد مرور آلية ثقيلة تابعة له،أن ماحدث خطأ فردي من سائق الآلية .

وقام السائق بتصعيد الآلية التي يتجاوز وزنها 30 طن على الجزيرة عنوة ما أدي لتهشيم أجزاء منها .

واتخذت أمانة عسير إجراءات عقابية تجاه المقاول ، وأوضحت أن ذلك يعد مخالفة صريحة لأنظمة المرور ولائحة اشتراطات المقاولين، وبناء على ذلك قامت الأمانة بحجز الآلية ومعاقبة السائق وفق لائحة الجزاءات البلدية، وإلزام الشركة التي تملك الآلية بإعادة صيانة الجزيرة وما تم إتلافه بشكل كامل.

وكان أمين منطقة عسير وليد الحميدي قد وجه بالتحقيق في القضية بعد إنتشار مقطع الفيديو الذي أظهر تهشيم الجزيرة تفاعل معه المغردون مطالبين بمعاقبة المتسبب.

وأشاد الحميدي بيقظة المواطنين ونشرهم لمثل هذه المقاطع التي تمكن الجهات المعنية في الدولة من اتخاذ الإجراءات المناسبة .