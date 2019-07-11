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«السديس» يلتقي قائد أمن الحرم.. ويبحث آخر استعدادات حج 1440

«السديس» يلتقي قائد أمن الحرم.. ويبحث آخر استعدادات حج 1440
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تواصل – واس:

بحث الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس سبل التعاون وآخر الاستعدادات لموسم الحج لهذا العام 1440 هـ.

والتقى السديس اليوم الخميس، في مكتبه بالرئاسة قائد قوة أمن المسجد الحرام العميد يحيى بن عبد الرحمن العقيل، حيث ناقش الطرفان آخر الاستعدادات لموسم الحج هذا العام، والسبل الكفيلة بتهيئة الأجواء الآمنة والمثالية لحجاج بيت الله الحرام حتى يتمكنوا من أداء مناسكهم بيسر وسهولة وبما يحقق توجيهات ولاة الأمر -حفظهم الله-لتقديم أرقى الخدمات لرواد المسجد الحرام.

وأكد “السديس” أن الرئاسة العامة تولي جل اهتمامها في جميع شؤون المسجد الحرام وساحاته وتسعى إلى تقديم الخدمات على أتم وجه كي يؤدي زوار وعمار المسجد الحرام مناسكهم بكل يسر وسهولة.

من جهته، عبر قائد قوات أمن المسجد الحرام عن شكره للرئيس العام على جهود الرئاسة المبذولة تجاه التعاون المشترك بينهم.

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