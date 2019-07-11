«جامعة الملك سعود»: وظائف أكاديمية شاغرة للجنسين.. والتقديم الأحد

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت عمادة الموارد البشرية بجامعة الملك سعود، وظائف أكاديمية شاغرة للجنسين على رتبة “أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، أستاذ، ومعيد”، للعمل في أقسام الجامعة وكلياتها المختلفة.

ودعت الجامعة الراغبين للتقديم عبر الموقع الإلكتروني لعمادة الموارد البشرية بالجامعة، مبينة أن التقديم سيكون مفتوحاً بداية من يوم الأحد 11 /11/ 1440هـ، وحتى نهاية دوام يوم الخميس 22 /11/ 1440هـ.

واشترطت الجامعة في المتقدم لوظائف “أستاذ، وأستاذ مساعد، وأستاذ مشارك”، أن يكون حاصلا على الدكتوراه أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها، وأن يكون تقديره العام في البكالوريوس جيد جداً، أن تكون درجة الدكتوراه والماجستير في نفس التخصص، أن تكون جامعة التخرج من الجامعات الموصى بها في موقع وزارة التعليم.

فيما اشترطت في المتقدمين لوظائف “معيد”، أن يرفق المتقدم شهادة البكالوريوس أو سجلاً أكاديمياً من جامعة سعودية أو ما يعادلها من جامعة معترف بها، وأن يكون تقديره العام في مرحلة البكالوريوس جيد جداً، وألا يزيد عمره على 30 عاماً.