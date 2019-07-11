«البنوك السعودية» تُعيد التحذير من «حيلة خبيثة» انتشرت لسرقة الحسابات البنكية

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تواصل – فريق التحرير:

جددت البنوك السعودية تحذيرها للعملاء من التجاوب مع تنبيهات الرسائل الإلكترونية مجهولة المصدر، والتي تدعوهم لتنشيط حساباتهم المصرفية عبر زيارة روابط الكترونية غير موثوقة.

وتظهر هذه الرسائل وهي تحمل شعارات بنوك محلية وتتضمن تنبيهات أمنية للعملاء بحجة صيانة النظام وتحديثه ، وتدعوهم للضغط على روابط مرفقة غير موثوقة لتنشيط حساباتهم المصرفية ، كما نبهت البنوك من الرسائل التي تنتحل صفات جهات رسمية وشخصيات عامة ومعروفة تطلب من خلالها الأموال أو التبرعات .

وأوضح الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت زكي أن الهدف من هذه الرسائل هو الاحتيال من قبل جهات مجهولة تسعى للإيقاع بالعملاء عبر انتحال هوية بعض البنوك وعلاماتها التجارية.

وأكد زكي أن مثل هذه الرسائل تخالف تماماً آليات التواصل الموثوقة التي تعتمدها البنوك مع عملائها.
ودعا العملاء إلى ضرورة تجاهل مثل هذه الرسائل وعدم التجاوب إطلاقاً معها، معرباً عن ثقته بوعي العملاء وبدورهم الفاعل في مشاركة الجهات الرسمية وذات الصلة للتصدّي لمثل هكذا محاولات.

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