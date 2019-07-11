كوب واحد من الشاي يوميًّا.. هذا ما يفعله بجسمك

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أكدت دراسات حديثة أن الشاي بأنواعه المختلفة له فوائد كثيرة بجانب طعمه المحبب للكثيرين، وكشفت الدراسات أن المداومة على شرب الشاي الأخضر تحمي الجسم من بعض أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان.

وقال معهد علوم الغذاء في جامعة بون الألمانية أن كمية الفلافانول الموجودة في الشاي الأخضر تجعله صحياً، فبجانب أن هذا العنصر مسؤول عن رائحة الشاي المميزة، فهو أيضاً يتمتع بعدد من الخصائص الصحية.

وأوضح المعهد أن بعض المواد المكونة للفلافانول لها تأثير مضاد للأكسدة، حيث تقوم بحماية الجسم من جذور الأكسجين الضارة التي تلعب دورا هاما ً في تطور بعض الأمراض وخصوصاً في الشيخوخة. كما تمنع مركبات الفلافانول البكتريا من النمو والتطور بوصفها من المركبات النباتية الثانوية.

ولا يخضع الشاي الأخضر لعملية التخمير كما يحدث مع الشاي الأسود أو الأحمر ما يعزز الفارق في كمية الفلافانول لصالح الشاي الأخضر، إلا أن الشاي الأسود والأحمر يكتسبان نكهتهما الخاصة من عملية التخمير.