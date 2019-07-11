أصيب المنقذون وتدخل الطيران.. تكريم مُنقذي المواطن «مُحتجز جبال السودة» (صور)

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تواصل – عسير:

قام أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، بتكريم ضباط وأفراد من الدفاع المدني وطيران الأمن، والفرق العسكرية والصحية؛ ممن شاركوا في عملية إنقاذ مواطن احتجز الأسبوع الماضي في منطقة وعرة بجبال السودة بعسير.

وتقدم أمير عسير خلال الاحتفال الذي أقيم أمس الأربعاء، في مقر الإمارة بالشكر والتقدير لكل أهل المنطقة لجهودهم المقدرة وللتضحيات التي قدمها الجميع في سبيل إنقاذ المواطن.

يذكر أن المواطن عبدالعزيز مخافة كان قد احتجز لمدة يوم ونصف في جبال السودة، وذلك بعد أن شعر بالإعياء وسقط في منطقة وعرة، وباشرت فرقة إنقاذ الموقع، غير أن وعورة المنطقة صعّبت عملية الإنقاذ حيث أصيب اثنان من أفراد الدفاع المدني، ليتم إخراج ثلاثتهم في اليوم التالي بمساعدة طيران الأمن.
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