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توفير 4 آلاف جهاز دفع إلكتروني بمحطات الوقود.. و«إلزاميًّا» بعد 3 أيام
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تواصل – فريق التحرير:

كشف الرئيس التنفيذي للمدفوعات السعودية زياد اليوسف، عن توفير 4 آلاف نقطة دفع إلكتروني مزودة بخدمة “مدى” في عدد من محطات الوقود ومراكز الخدمة بالمملكة، وذلك مع قرب سريان القرار بتطبيقها إلزامياً في كل المحطات الأحد المقبل.

وقال اليوسف إن البنوك ستوفر المزيد من نقاط البيع للمحطات، مشيراً إلى أن الهدف من هذه النقاط التسهيل على المستهلكين، والتقليل من التعاملات النقدية، ومكافحة التستر.

وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد تطبيق خدمة الدفع الإلكتروني في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مثل مطاعم “الفود ترك”.

يذكر أن وزارة التجارة والاستثمار وجهت مجلس الغرف السعودية بإبلاغ مُلاك ومُشغِّلي محطات الوقود ومراكز الخدمة البالغ عددها نحو 12 ألف محطة للإسراع بتوفير نقاطع البيع الإلكتروني، وذلك مع اقتراب موعد التطبيق الإلزامي للقرار. حسب “الاقتصادية”

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