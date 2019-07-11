توضيح مهم من «المرور» عن مخالفة «أنوار التلاقي».. وعقوبتها

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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت الإدارة العامة للمرور أن عدم الالتزام بقواعد استعمال أنوار التلاقي يُعد مخالفة مرورية، موضحة أن أنوار التلاقي هي النور المنخفض للمركبة الذي يُستخدم في إنارة الطريق على مسافة قصيرة في حالة وجود مركبة مقابلة لها، وأن الالتزام بها يُعد من آداب الطريق.

جاء ذلك في الحساب الرسمي للمرور بموقع تويتر، مشيراً إلى أنه يفرض على المخالف، وفقاً لجدول المخالفات رقم 2، غرامة مالية لا تقل عن 150 ريالًا ولا تزيد على 300 ريال.

كما تضمّن جدول المخالفات المذكور عدم حمل رخصة القيادة أو رخصة السير أثناء القيادة وإساءة استعمال منبه المركبة، وعدم تقديم المركبة للفحص الفني الدوري، ومخالفة تنظيمات السير على الطرق، وعدم ربط حزام الأمان، وجميعها مخالفات تتعرض لنفس قيمة الغرامة.

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