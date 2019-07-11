مؤسسة واحة العيال تطلق برنامج «غرس».. التفاصيل وطريقة التسجيل

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت مؤسسة واحة العيال عن انطلاق برنامج غرس، الذي يستهدف الارتقاء بالأبناء واستثمار وقت الفراغ في إجازة منتصف العام على الوجه الأمثل.

وينطلق البرنامج خلال الفترة من 11/11/1440هـ، إلى 28/11/1440هـ، وذلك في مدارس المجد الأهلية بحي العريجاء.

وأوضحت المؤسسة أن التسجيل متاح من بعد صلاة المغرب، خلال الأيام التالية (من يوم الثلاثاء 16/11/1440هـ إلى يوم الخميس 8/11/1440هـ).

ويشمل البرنامج المراحل التالية (الرابع – الخامس – السادس – أولى متوسط – ثاني متوسط – ثالث متوسط – أولى ثانوي)، وذلك خلال الأيام التالية من الأحد إلى الأربعاء من كل أسبوع، ويتم التسجيل من خلال الحضور للمدرسة لإجراء المقابلة الشخصية في الأيام التالية (الثلاثاء 6/11، الأربعاء 7/11، الخميس 8/11).

ونوهت مؤسسة واحة العيال بتعبئة الاستبانة عبر هذا الرابط (هنا) قبل الحضور إلى مقر المدرسة للتسجيل.