دراسة: 82% من الموظفين يفكرون في إنشاء شركات خاصة

تواصل – وكالات:

كشفت دراسة حديثة متخصصة في ريادة الأعمال أن أكثر من 6 من كل 10 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يفضلون العمل لحسابهم الخاص ويمتلكون شركاتهم الخاصة إذا توفر لهم الخيار.

وأشارت الدراسة إلى أن 82٪ من الأشخاص الذين يعملون حالياً أكدوا أنهم إما يفكرون في إنشاء شركتهم الخاصة أو أنهم حاولوا القيام بذلك في الماضي.

وأوضحت الدراسة أن ريادة الأعمال تقدم العديد من المزايا للمجتمعات والاقتصاد بشكل عام، حيث أكد 74 ٪ أن رواد الأعمال هم مصدر الابتكار في المجتمع.

وفي دراسة موازية نشرت في الإمارات، تبين أن أغلب المؤسسات التي تتأسس حديثاً في الخليج تتجه إلى قطاعي السياحة والاقتصاد.