الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

حقيقة العثور على مفقود شلالات نياجرا.. وشريط فيديو يكشف ما حدث

حقيقة العثور على مفقود شلالات نياجرا.. وشريط فيديو يكشف ما حدث

توجيه عاجل من خادم الحرمين بشأن الأيتام المشمولين برعاية وزارة العمل

توجيه عاجل من خادم الحرمين بشأن الأيتام المشمولين برعاية وزارة العمل

هوشة بنات.. مضاربة بين امرأتين على أحد الطرق بسبب حادث تصادم (فيديو)

هوشة بنات.. مضاربة بين امرأتين على أحد الطرق بسبب حادث تصادم (فيديو)

العثور على مفقود جدة زياد العمري بعد أيام من اختفائه

العثور على مفقود جدة زياد العمري بعد أيام من اختفائه

تعرّف على حقوق المستهلك بنظام التجارة الإلكترونية الجديد

تعرّف على حقوق المستهلك بنظام التجارة الإلكترونية الجديد
0

 

تواصل – الرياض:

كشفت هيئة حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، عن مجموعة حقوق كفلها نظام التجارة الإلكترونية الجديد لصالح المستهلك.

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها على “تويتر”: أن النظام الجديد الذي أقرّه مجلس الوزراء أمس “الثلاثاء”، وفي سبيل حفظ حقوق المستهلك ألزم مقدم خدمات التجارة الإلكترونية بالإفصاح عن بياناته التي تشمل: الاسم، والعنوان، ووسائل الاتصال به، واسم السجل المقيد فيه، ورقمه إن كان مقيداً في سجل تجاري أو سجل آخر متاح للعموم، وكذلك تقديم فاتورة للمستهلك تتضمن تكاليف شراء المنتج أو الخدمة.

وأضافت الهيئة: “في سبيل تعزيز حقوق المستهلك شدّد النظام على مقدمي خدمات التجارة الإلكترونية للمستهلك بضرورة الالتزام بأن تشتمل بيانات العقد المزمع إبرامه بين الطرفين على خصائص المنتج، وإجمالي السعر شاملاً جميع الرسوم والضرائب أو المبالغ الإضافية المتعلقة بالتسليم، وكذلك ترتيبات الدفع والتسليم والتنفيذ، وبيانات الضمان”.

وأردفت: لضمان حفظ الحقوق مستهلكي منتجات وخدمات التجارة الإلكترونية؛ حذر النظام من الاحتفاظ ببيانات المستهلك، أو استخدامها أو الإفصاح عنها إلا بموافقته، كما شدد على ضرورة أن يتضمن الإعلان الإلكتروني اسم المنتج أو الخدمة واسم موفر الخدمة ووسيلة التواصل به، وألا يكون فيه تضليل أو خداع للمستهلك ولو بشكل غير مباشر.

كما أتاح النظام للمستهلك حق فسخ العقد إذا تأخر موفر الخدمة عن التسليم أو التنفيذ مدة تزيد على 15 يوماً؛ ما لم يتم الاتفاق على مدة أخرى للتسليم.

وعرّف النظام الجديد للتجارة الإلكترونية بأنه: نشاط ذو طابع اقتصادي يباشره موفر الخدمة والمستهلك بوسيلة إلكترونية؛ من أجل بيع منتجات أو تقديم خدمات أو الإعلان عنها أو تبادل البيانات الخاصة بها.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

6 حالات لا يجوز فيها حبس المدين الممتنع عن التنفيذ.. تعرف عليها

6 حالات لا يجوز فيها حبس المدين الممتنع عن التنفيذ.. تعرف عليها

منها الرقية الشرعية أثناء العلاج.. «حقوق الإنسان» توضح حقوق المريض النفسي

منها الرقية الشرعية أثناء العلاج.. «حقوق الإنسان» توضح حقوق المريض النفسي

أمام مجلس حقوق الإنسان.. المملكة تؤكد: سيتم محاسبة مرتكبي جريمة «خاشقجي» وتقديمهم للعدالة

أمام مجلس حقوق الإنسان.. المملكة تؤكد: سيتم محاسبة مرتكبي جريمة «خاشقجي» وتقديمهم للعدالة

توضيح مهم لـ«حقوق الإنسان» بشأن وضع «الأطفال من أب سعودي» بالخارج

توضيح مهم لـ«حقوق الإنسان» بشأن وضع «الأطفال من أب سعودي» بالخارج

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

خذوا الحكمة من أفواه “العشاق”!!
مقالات

خذوا الحكمة من أفواه “العشاق”!!

المزيد
بين أيدينا براعم القيادة
تدوينات حرة

بين أيدينا براعم القيادة

المزيد
نافذتك الخاصة لرؤية الكون
مقالات

نافذتك الخاصة لرؤية الكون

المزيد
الذكاء الانفعالي مفتاح النجاح
تدوينات حرة

الذكاء الانفعالي مفتاح النجاح

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>