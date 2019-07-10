حقيقة العثور على مفقود شلالات نياجرا.. وشريط فيديو يكشف ما حدث

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تواصل – فريق التحرير:

نفت أسرة المواطن المفقود في شلالات نياجرا الأمريكية، حقيقة ما يتم تداوله بشأن العثور على ابنها المفقود قاسم عداوي.

وأوضحت أسرة المواطن عداوي أن من تم إنقاذه بعد سقوطه في النهر من الجهة الكندية هو شخص آخر، وليس كما أشيع بأنه تم العثور على المفقود قاسم عداوي.

من جهته، أوضح الدكتور محمد عداوي قريب المفقود في شلالات نياجرا أن شريط فيديو صوّره أحد السياح قد عُرض عليهم وتأكدوا من خلاله من سقوط قريبهم في الشلال.

يُذكر أن قنصلية المملكة في نيويورك كشفت في بيان لها، أنها باشرت بلاغاً بفقدان المواطن قاسم عداوي في شلالات نياجرا خلال رحلة عائلية.

وأشارت القنصلية إلى أن المواطن ترك عائلته في السيارة ونزل لالتقاط بعض الصور، وعندما لاحظت زوجته غيابه قامت بإبلاغ الشرطة في حينه.

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