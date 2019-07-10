بالفيديو.. «المرور» يبدأ في رصد هذه المخالفة.. احذر من ارتكابها

تواصل – فريق التحرير:

بدأت الإدارة العامة للمرور بمنطقة الرياض في رصد مخالفة عدم الالتزام بالمسار عند المخارج بالطرق الرئيسية.

وأظهر مقطع فيديو نشره حساب “سناب مناصر العسكر” قيام أحد رجال المرور بتحرير مخالفات “عدم الالتزام بالمسار” بحق عدد من المركبات على طريق الملك فهد، حيث ظهرت المركبات في الفيديو وهي تنتقل بصورة مخالفة إلى المسار الأيسر للخروج إلى طريق الخدمة.

وأوضح الحساب أن المخالفات يجري رصدها عبر نظام “باشر”، الذي يهدف لوقف بعض ممارسات قائدي المركبات التي تسبب مضايقات لمستخدمي الطريق الآخرين، وتتسبب في عرقلة السير ما يؤدي لوقوع حوادث.