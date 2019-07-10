العثور على مفقود جدة زياد العمري بعد أيام من اختفائه

تواصل – فريق التحرير:

أكدت مصادر خاصة لـ”تواصل” العثور على مفقود جدة زياد العمري بعد خروجه من منزله الأحد الماضي وهو بصحة جيدة.

وتضافرت الجهود في رحلة البحث عن المفقود بين عدد من الجهات ذات الصلة، حيث تكللت بالعثور على زياد العمري الذي يبلغ من العمر 16 عاماً ويسكن حي الحرازات بمحافظة جدة.

وشارك في رحلة البحث الأجهزة الشرطية بجدة والبحث الجنائي وفريق ساعد التطوعي، فيما تستمر حاليًّا الإجراءات الرسمية بعد العثور عليه.

وكان مغردون تفاعلوا مع وسم #زياد_العمري_مفقود الذي تصدر الأعلى تداولاً في تويتر خلال اليومين الماضيين، داعين المولى أن يرده إلى أهله.

وشكر متفاعلون مع الوسم الجهات الرسمية والتطوعية التي شاركت في البحث، مشيدين بالتفاعل الكبير من المجتمع للبحث عن المفقود وحتى العثور عليه.

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