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الحقيقة الكاملة لصورة ولي العهد التي نشرتها إيران
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تواصل – فريق التحرير:

نشرت قناة العالم الإيرانية صورة كاذبة (مفبركة) لولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع نجل ملك إيران السابق، وهو ما ثبت عدم صحته بالبحث والتحقيق.

وكشف حساب متخصص في مكافحة الشائعات بموقع “تويتر” ، حقيقة الصورة، حيث تبين أنها لاجتماع ولي العهد مع الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض عام 2017، وقامت القناة الإيرانية بفبركتها والتلاعب بها لخدمة أهدافها.

يذكر أن قناة العالم الإيرانية دأبت على نشر أخبار مفبركة وأكاذيب مضللة عن المملكة العربية السعودية، الأمر الذي يثبت أهداف إيران وأذرعها الإعلامية الخبيثة تجاه المملكة.

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