2 مليار و600 مليون ريال لمستفيدي «حساب المواطن».. إليك التفاصيل

تواصل – الرياض:

ارتفع عدد المستفيدين من برنامج حساب المواطن هذا الشهر إلى أكثر من 12.4 مليون مستفيد ، حيث بلغت نسبة مستوفي شروط الأهلية والاستحقاق لهذه الدفعة العشرين 83% .

وأودع البرنامج اليوم الأربعاء 2.6 مليار ريال مخصّص دعم لمستفيدي الدفعة العشرين لشهر يوليو من العام الجاري ، منها 13.4 مليون ريال عبارة عن إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة. فيما بلغ إجمالي المدفوعات منذ انطلاق البرنامج حتى الدفعة الحالية 47.7 مليار ريال، بينما بلغ مجموع المدفوعات بأثر رجعي لـ 20 دفعة أكثر من 356 مليون ريال.

وحصل 44 % من إجمالي المستفيدين على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 1049 ريالاً للأسرة الواحدة بحسب المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني.

وأوضح القحطاني أن أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج تجاوزوا 2.2 مليون مستفيد، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.7 مليون مستفيد، فيما بلغ عدد المستقلين المستوفين شروط الأهلية والاستحقاق في دفعة شهر يوليو أكثر من 1.4 مليون مستفيد.

وأكّد القحطاني؛ ضرورة الإفصاح عن كامل البيانات ورفع الملفات المطلوبة وتعبئتها بشكل محدّد مثل “إجمالي الدخل متضمناً جميع البدلات” أو “إضافة سجل تجاري”، ونوّه بأن مراجعة البيانات تتم بشكل دقيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان توجيه الدعم للمستفيدين، ولتغيير البيانات وتعديلها من الرابط، وبيّن أن برنامج حساب المواطن أنشئ لحماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من الإصلاحات الاقتصادية المختلفة.