«الشورى» يؤيد توصية تطالب بتكثيف الرقابة على القنوات ويُسقط «تراخيص المشاهير»

تواصل – الرياض :

أقر مجلس الشورى اليوم الأربعاء توصيةً تطالب بتكثيف الرقابة على القنوات المرئية والمسموعة.

وطالب عضو المجلس ناصر الشيباني، والدكتورة إقبال درندري في توصيتهما الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، بمنع عرض كل ما يخالف الأنظمة والأعراف والعادات والتقاليد والذوق العام، وكذلك كل ما يسيء لسمعة المملكة وشعبها.

وفي الجلسة ذاتها تقدم عضو المجلس سلطان الفارح بتوصيةٍ طالبَ من خلالها هيئة الإعلام المرئي والمسموع بوضع ضوابط لإصدار تراخيص لعمل الفاعلين على شبكات الإنترنت والتطبيقات الإلكترونية، وضبط الإعلانات والتغطيات المقدمة، إلا أن التوصية تم إسقاطها بعد مداخلات ومناقشات قوية.