«شركة المياه»: هكذا سنقرأ العدادات يوميًّا لكافة المنازل

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تواصل – فريق التحرير:

أكملت شركة المياه الوطنية تركيب أكثر من 1,5 مليون عداد ذكي لعملائها حتى منتصف العام الحالي، وهو ما يمثل نسبة 77% من إجمالي مليوني عداد سيتم الانتهاء من تركيبها على مستوى المملكة بنهاية العام الجاري 2019.

أوضح ذلك الرئيس التنفيذي للشركة المهندس محمد الموكلي، وقال أن نسبة تركيب هذه العدادات وصل إلى 100% في المدينة المنورة ومنطقة عسير ومحافظة الطائف، وبنسبة 99% في العاصمة الرياض، وبنسبة 82% بمحافظة جدة، وكذلك منطقة الجوف بنسبة 94%، ومنطقتي القصيم والباحة بنسبة 90%، مشيراً إلى أن العمل جارٍ لاستكمال بقية المناطق للوصول إلى نسبة 100% بنهاية هذا العام.

وقال المهندس الموكلي: نعمل حالياً على استكمال ربط هذه العدادات الذكية بمنظومة شبكة القراءة عن بعد المتمثلة في أبراج المجمعات المنتشرة في جميع مناطق المملكة، موضحًا أن هذه المنظومة ستوفر قراءة الاستهلاك يوميًا دون تدخل بشري، وهو ما سيسهل التواصل مع العميل بشكل فعّال وتزويده بمعلومات عن نمط استهلاكه قبل إصدار الفواتير نهاية الشهر مما سيساعد العميل في اكتشاف سبب الاستهلاك والتعامل معه بشكل عاجل قبل صدور الفاتورة.

كما كشف الرئيس التنفيذي للشركة عن اعتماد منصات فحص متطورة للعدادات الذكية في مناطق المملكة الـ 13، إضافة إلى تطوير 3 مختبرات مركزية حديثة لهذه العدادات في كل من الرياض وجدة والشرقية ضمن جهود الشركة المتواصل لدعم منظومتها التقنية.

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