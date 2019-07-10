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المدينة المنورة .. تنفيذ حكم القتل في مُروِّج «كوكائين مُخدر»

المدينة المنورة .. تنفيذ حكم القتل في مُروِّج «كوكائين مُخدر»
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تواصل – واس :

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيراً في أحد الجناة بالمدينة المنورة.
وأوضحت الوزارة في نص البيان أنه تم القبض على المدعو / دورو جاي أولايمي – نيجيري الجنسية – عند قيامه بتلقي كمية من الكوكائين المخدر وبيع كمية من النوع ذاته، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحُكم بقتله تعزيراً، وأٌيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.
وذكر البيان أنه تم تنفيذ حُكم القتل في الجاني / دورو جاي أولايمي اليوم الاربعاء 7 / 11 / 1440 هـ ، في منطقة المدينة المنورة.
وأكدت “الداخلية” حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها, مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

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