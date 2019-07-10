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ولي العهد يصل منطقة الجوف

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وظائف أكاديمية للجنسين بجامعة الملك سعود.. التفاصيل ورابط التقديم

وظائف أكاديمية للجنسين بجامعة الملك سعود.. التفاصيل ورابط التقديم
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تواصل – واس :

أعلنت جامعة الملك سعود توافر مجموعة من الوظائف الأكاديمية (للرجال والنساء) بمرتبة (أستاذ مساعد, أستاذ مشارك، أستاذ) وأخرى بمسمى (معيد) لشغلها بكوادر سعودية مؤهلة, وذلك للعمل في عدة كليات داخل الجامعة، وتشمل كلية (العمارة والتخطيط، الحقوق والعلوم السياسية، إدارة الأعمال،الآداب، العلوم الطبية التطبيقية).

وأهابت الجامعة بجميع الراغبين والراغبات في التقديم على الوظائف المذكورة، الاطلاع على المؤهلات والشروط المطلوبة عبر زيارة الموقع الإلكتروني لعمادة الموارد البشرية بالجامعة http://dfpa.ksu.edu.sa/؛ مشيرةً إلى أن التقديم يبدأ يوم الأحد 1440/11/11هـ وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 1440/11/22هـ.

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