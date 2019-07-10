الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

فاجعة.. طفل صغير يقتل شقيقه بالرصاص في حائل

فاجعة.. طفل صغير يقتل شقيقه بالرصاص في حائل

«حساب المواطن» يعلن إيداع دعم شهر يوليو

«حساب المواطن» يعلن إيداع دعم شهر يوليو

العثور على مفقود الليث متوفى بمنطقة صحراوية نائية

العثور على مفقود الليث متوفى بمنطقة صحراوية نائية

تعرّف على قيمة العلاوة السنوية للمعلمين في اللائحة الجديدة.. وهذه حالات الحرمان منها

تعرّف على قيمة العلاوة السنوية للمعلمين في اللائحة الجديدة.. وهذه حالات الحرمان منها

خطر غير متوقع لانخفاض الكوليسترول في الدم.. يُسبب السرطان

خطر غير متوقع لانخفاض الكوليسترول في الدم.. يُسبب السرطان
0

تواصل – فريق التحرير:

حذرت دراسات جديدة من انخفاض مستوى الكوليسترول في الدم، وكشفت الدراسات أن نقص الكوليسترول في الدم يعرض أصحابه للخطر بنسبة عالية مقارنة بأولئك الذين ترتفع عندهم نسبة الكوليسترول.

ويؤثر نقص الكوليسترول على الدماغ والأعصاب الخاصة بالذاكرة، ما يسبب ضعفها، وربطت الدراسات بين حالات الانخفاض والاكتئاب وربما الإصابة بالسرطان وتغيرات في السلوك خاصة السلوك العدواني.

ويشخص انخفاض الكوليسترول في حال كانت نسبة النافع منه في الدم أقل من 24% ، مع العلم بأن الكوليسترول هو نوع من الدهون الكروية الصغيرة لا تختلط بالدم ،ينتجها الجسم لتكوين أغشية الخلايا ، أحدهما نافع والثاني ضار .

وينصح مختصو التغذية لتجنب انخفاض مستويات الكوليسترول في الدم بتناول اللحوم الحمراء الخالية من الدهون والبقوليات والفاصوليا والعدس والألبان ومشتقاتها والأسماك بكافة أنواعها والفواكه والخضروات.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

تحذير خطير من «الغذاء والدواء».. طريقة خاطئة في القلي والتحميص تصيب بالسرطان

تحذير خطير من «الغذاء والدواء».. طريقة خاطئة في القلي والتحميص تصيب بالسرطان

توضيح مهم من «الصحة» بشأن استخدام الأعشاب في علاج السرطان

توضيح مهم من «الصحة» بشأن استخدام الأعشاب في علاج السرطان

9 فوائد لتناول بيضتين يومياً.. بينها الوقاية من السرطان

9 فوائد لتناول بيضتين يومياً.. بينها الوقاية من السرطان

مزيلات عرق تُسبب أمراضاً خطيرة.. كيف تتعرَّف عليها؟

مزيلات عرق تُسبب أمراضاً خطيرة.. كيف تتعرَّف عليها؟

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

خذوا الحكمة من أفواه “العشاق”!!
مقالات

خذوا الحكمة من أفواه “العشاق”!!

المزيد
بين أيدينا براعم القيادة
تدوينات حرة

بين أيدينا براعم القيادة

المزيد
نافذتك الخاصة لرؤية الكون
مقالات

نافذتك الخاصة لرؤية الكون

المزيد
الذكاء الانفعالي مفتاح النجاح
تدوينات حرة

الذكاء الانفعالي مفتاح النجاح

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>