خطر غير متوقع لانخفاض الكوليسترول في الدم.. يُسبب السرطان

تواصل – فريق التحرير:

حذرت دراسات جديدة من انخفاض مستوى الكوليسترول في الدم، وكشفت الدراسات أن نقص الكوليسترول في الدم يعرض أصحابه للخطر بنسبة عالية مقارنة بأولئك الذين ترتفع عندهم نسبة الكوليسترول.

ويؤثر نقص الكوليسترول على الدماغ والأعصاب الخاصة بالذاكرة، ما يسبب ضعفها، وربطت الدراسات بين حالات الانخفاض والاكتئاب وربما الإصابة بالسرطان وتغيرات في السلوك خاصة السلوك العدواني.

ويشخص انخفاض الكوليسترول في حال كانت نسبة النافع منه في الدم أقل من 24% ، مع العلم بأن الكوليسترول هو نوع من الدهون الكروية الصغيرة لا تختلط بالدم ،ينتجها الجسم لتكوين أغشية الخلايا ، أحدهما نافع والثاني ضار .

وينصح مختصو التغذية لتجنب انخفاض مستويات الكوليسترول في الدم بتناول اللحوم الحمراء الخالية من الدهون والبقوليات والفاصوليا والعدس والألبان ومشتقاتها والأسماك بكافة أنواعها والفواكه والخضروات.