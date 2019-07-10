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المعلمون يناشدون.. ومطالب بحل كافة الإشكالات قبل النقل على اللائحة الجديدة
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تواصل – فريق التحرير:

ناشد عدد من المعلمين والمعلمات وزارة التعليم بحل جميع الإشكالات المتعلقة بالدرجات المستحقة من احتساب سنوات العمل على بند 105، ومراجعة الدرجات المفقودة بعد تعديل المادة 18/أ ومراجعة المؤهلات العليا، وطالب المعلمون بضرورة حل كافة الإشكالات قبل النقل على اللائحة الجديدة مع صدور سلم الرواتب الجديد .

وتفاعلت أعداد كبيرة من المعلمين مع سلم الرواتب الجديد ، مع مناشدات بحل كافة الإشكالات المعلقة ، حيث استعرض المعلمون على مواقع التواصل الاجتماعي تعليقا على سلم الرواتب الجديد، أهم مطالبهم والمتعلقة بالمشكلات التي يطالبون بحلها منذ سنوات ،ومن بينها الفروقات والبنود والمؤهلات العليا والدرجات المستحقة . مؤكدين على ضرورة حل كافة الإشكالات قبل النقل على اللائحة الجديدة لتفادي ظهور أي مطالبات جديدة

ومن المقرر أن يناقش وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ مضامين لائحة الوظائف التعليمية الجديدة وسلم الرواتب الجديد لشاغلي الوظائف التعليمية ، حيث تم الترتيب للمؤتمر، غدا الخميس ، بمشاركة وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان؛ ممثلاً عن وزارة الخدمة المدنية، ورئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان؛ ممثلاً عن الهيئة.

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