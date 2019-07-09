تعرّف على قيمة العلاوة السنوية للمعلمين في اللائحة الجديدة.. وهذه حالات الحرمان منها

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تواصل – فريق التحرير:

نشرت وزارة الخدمة المدنية، اليوم الثلاثاء، عبر موقعها الرسمي، سلم رواتب وعلاوات الوظائف التعليمية الجديد بعد اعتماده من مجلس الوزراء.

وبحسب السلم الجديد، فقد تم تصنيف المعلمين والمعلمات إلى 4 رتب، وهي: مساعد معلم/ معلم، ومعلم ممارس، ومعلم متقدم، ومعلم خبير.

وتختلف رواتب وعلاوات المعلمين والمعلمات تبعاً لرتبهم ودرجاتهم في السلم الوظيفي، حيث تتراوح العلاوة السنوية بين 300 و600 ريال لمعلمي المستوى الأول، و(320- 620) لمعلمي المستوى الثاني، و(340- 640) لمعلمي المستوى الثالث، و(360 – 580) لمعلمي المستوى الرابع، و(380- 540) لمعلمي المستوى الخامس، و(400) ريال لمعلمي المستوى السادس.

ووفقاً للمادة 26 من لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، فإن الموظف المشمول باللائحة يُحرم من العلاوة السنوية: إذا حصل على تقويم أداء وظيفي بتقدير (مرضٍ) فما دون، وإذا لم يحصل على الرخصة المهنية، وكذلك الغياب بدون عذر مدداً تزيد على ١٥ يوماً خلال السنة السابقة لاستحقاقه العلاوة.

تفاصيل أكثر في الصورة أدناه:

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