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توقعات «الأرصاد»: سحب رعدية وغبار يعيق الرؤية في هذه المناطق اليوم

توقعات «الأرصاد»: سحب رعدية وغبار يعيق الرؤية في هذه المناطق اليوم
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تواصل – فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار تأثير الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على بعض المناطق، اليوم الأربعاء، بمشيئة الله.

وتشمل الحالة الجوية، المنطقة الشرقية وأجزاءً من منطقة الحدود الشمالية والأجزاء الواقعة بين وادي الدواسر ونجران والجزء الجنوبي من الساحل الغربي للبحر الأحمر، والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

في حين تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان، ومرتفعات عسير، كما يتوقع تسجيل أعلى درجة حرارة غداً في الأحساء، والدمام، ووادي الدواسر (45 درجة)، والأدنى في أبها (20 درجة).

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