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«التحالف»: سنعرض أدلة دامغة للمحاولة الحوثية الفاشلة لاستهداف سفينة بالبحر الأحمر

«التحالف»: سنعرض أدلة دامغة للمحاولة الحوثية الفاشلة لاستهداف سفينة بالبحر الأحمر
العقيد الركن تركي المالكي
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تواصل – واس:

أكد المتحدث الرسمي لقوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن”، العقيد الركن تركي المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف لن تتوانى في التصدي للمحاولات الإرهابية للميليشيا الحوثية المدعومة من إيران، واستهدافها للملاحة البحرية والتجارة العالمية.

وأضاف المالكي أنه باستمرار نهج الميليشيا الحوثية لتزييف الحقائق عبر إعلامها المضلل، ومحاولة تنصلها من أعمالها العدائية والإرهابية، وأن التحالف ومن خلال مبدأ المصداقية والشفافية، ورفع أعلى درجات التواصل مع المجتمع الدولي سيعرض الأدلة الدامغة على انتهاك الميليشيا الحوثية للقانون الدولي الإنساني، فيما يتعلق بمحاولة الميليشيا الحوثية الفاشلة صباح أمس لاستهداف إحدى السفن التجارية عبر قارب مسير مفخخ في جنوب البحر الأحمر.

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