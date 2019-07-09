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«إنستجرام» يطلق ميزة جديدة بشأن ظهور التعليقات.. تعرف عليها

«إنستجرام» يطلق ميزة جديدة بشأن ظهور التعليقات.. تعرف عليها
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن تطبيق الصور والفيديوهات “إنستجرام”، أمس الاثنين، عن إطلاق ميزة جديدة، تتيح مكافحة المتنمرين عبر منصته.

وتتيح هذه الميزة تنبيه المستخدمين عندما يمكن اعتبار التعليقات التي يكتبونها مسيئة قبل نشرها، وتمنحهم فرصة التفكير في التعليق والتراجع عنه، وكذلك منع المتلقي من الحصول على إشعار بتعليق ضار، بحسب ما ذكرته مجلة “تايم” الأمريكية.

ومن خلال الاختبارات المبكرة لهذه الميزة، توصلت شركة “إنستجرام”، أنها تشجع بعض الأشخاص على التراجع عن تعليقاتهم ومشاركة شيء أقل إيذاء، بمجرد أن تتاح لهم فرصة التفكير بالتعليق.

كما أعلنت “إنستجرام” أنها ستبدأ في وقت قريب باختبار طريقة جديدة أيضاً لحماية الحساب من التفاعلات غير المرغوب فيها، التي تسمى التقييد “Restrict”، وتسمح للمستخدمين بإخفاء التعليقات الواردة من مستخدمين محددين دون تنبيه هؤلاء المستخدمين إلى أنه قد تم حجبهم.

ويمكن للمستخدم اختيار جعل تعليقات شخص ما مقيد مرئية للآخرين، من خلال الموافقة على تعليقاته، كما أنه لن يتمكن “الأشخاص المقيدون” من رؤية وقت نشاط المستخدم على “إنستجرام”، أو عند قراءة رسائلهم المباشرة.

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