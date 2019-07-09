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منع الإبل من دخول «مكة» للعام الخامس على التوالي.. لهذا السبب

منع الإبل من دخول «مكة» للعام الخامس على التوالي.. لهذا السبب
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الجهات المعنية في مكة المكرمة، حظر دخول الإبل لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة؛ للعام الخامس على التوالي؛ تنفيذاً لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، المتضمنة منع دخولها إلى المشاعر المقدسة ومنافذ مكة.

وتضمن التوجيه الإشارة إلى خطاب مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة، المشتمل على طلبه منع دخول الإبل وتواجدها في مناطق الحج والعمرة حتى نهاية موسم الحج.

يُشار إلى أن قرار منع دخول الإبل إلى مكة المكرمة يعود إلى عام 2015 بعد أن أصدرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، فتوى توافق على منع واستبعاد الإبل من الهدي والأضاحي، والاقتصار فقط على الأبقار والأغنام، بعد أن رفعت وزارة الصحة آنذاك تقاريرها الطبية التي أثبتت أن الإبل المصدر الرئيس لفيروس كورونا.

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