بالفيديو.. حادث تصادم مروع يُسفر عن حالة وفاة واحتراق مركبة على طريق «الدرب- بيش»

تواصل – فريق التحرير:

أسفر حادث تصادم مروع على الطريق الرابط بين محافظتي بيش والدرب عن وفاة وإصابة بالغة واشتعال مركبة، فيما باشرت فرق الهلال الأحمر الحادث على الفور.

وأوضح المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر بجازان بيشي الصرخي، أن غرفة العمليات تلقت بعد ظهر اليوم بلاغاً عن حادث تصادم بين سيارتين من نوع “كامري” والأخرى “هايلكس”، واشتعال النيران في إحدى السيارتين على الطريق الدولي الذي يربط الدرب – بيش.

وقال الصرخي: إنه وعلى الفور تم توجيه فرقتي إسعاف إلى موقع الحادث، وعند وصول الفرقتين تبين وجود حالتين الأولى متوفاة والأخرى إصابة حرجة تم تقديم الخدمة الإسعافية للمصاب، ونقله إلى مستشفى الدرب العام لتلقي العلاج، ونقل المتوفى إلى ثلاجة الموتى.