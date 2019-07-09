بالفيديو.. حادث تصادم مروع يُسفر عن حالة وفاة واحتراق مركبة على طريق «الدرب- بيش»

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

توضيح مهم من وزير التعليم بشأن سلم الرواتب الجديد.. علاوات أكبر ورفع الحد الأعلى للراتب

توضيح مهم من وزير التعليم بشأن سلم الرواتب الجديد.. علاوات أكبر ورفع الحد الأعلى للراتب

«التقاعد» تكشف موعد إيداع المعاش في حسابات المستفيدين

«التقاعد» تكشف موعد إيداع المعاش في حسابات المستفيدين

تعرف على نظام التجارة الإلكترونية الجديد ومزاياه للمستهلك

تعرف على نظام التجارة الإلكترونية الجديد ومزاياه للمستهلك

8 قرارات في مجلس الوزراء.. تعيينات وترقيات وتغيير اسم هيئة النقل

8 قرارات في مجلس الوزراء.. تعيينات وترقيات وتغيير اسم هيئة النقل

بالفيديو.. حادث تصادم مروع يُسفر عن حالة وفاة واحتراق مركبة على طريق «الدرب- بيش»

بالفيديو.. حادث تصادم مروع يُسفر عن حالة وفاة واحتراق مركبة على طريق «الدرب- بيش»
0

تواصل – فريق التحرير:

أسفر حادث تصادم مروع على الطريق الرابط بين محافظتي بيش والدرب عن وفاة وإصابة بالغة واشتعال مركبة، فيما باشرت فرق الهلال الأحمر الحادث على الفور.

وأوضح المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر بجازان بيشي الصرخي، أن غرفة العمليات تلقت بعد ظهر اليوم بلاغاً عن حادث تصادم بين سيارتين من نوع “كامري” والأخرى “هايلكس”، واشتعال النيران في إحدى السيارتين على الطريق الدولي الذي يربط الدرب – بيش.

وقال الصرخي: إنه وعلى الفور تم توجيه فرقتي إسعاف إلى موقع الحادث، وعند وصول الفرقتين تبين وجود حالتين الأولى متوفاة والأخرى إصابة حرجة تم تقديم الخدمة الإسعافية للمصاب، ونقله إلى مستشفى الدرب العام لتلقي العلاج، ونقل المتوفى إلى ثلاجة الموتى.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

تصادم مروع بين شاحنة وسيارة صغيرة بـ«خمرة جدة».. وفاة وإصابة 6 أشخاص

تصادم مروع بين شاحنة وسيارة صغيرة بـ«خمرة جدة».. وفاة وإصابة 6 أشخاص

وفاة شابين ارتطمت مركبتهما بـ«عمود إنارة» في الباحة

وفاة شابين ارتطمت مركبتهما بـ«عمود إنارة» في الباحة

جدة.. الدفاع المدني والهلال الأحمر ينقلان مريضة تزن 250كجم إلى المستشفى

جدة.. الدفاع المدني والهلال الأحمر ينقلان مريضة تزن 250كجم إلى المستشفى

توقعات بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وجريان للسيول بجازان

توقعات بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وجريان للسيول بجازان

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

خذوا الحكمة من أفواه “العشاق”!!
مقالات

خذوا الحكمة من أفواه “العشاق”!!

المزيد
بين أيدينا براعم القيادة
تدوينات حرة

بين أيدينا براعم القيادة

المزيد
نافذتك الخاصة لرؤية الكون
مقالات

نافذتك الخاصة لرؤية الكون

المزيد
الذكاء الانفعالي مفتاح النجاح
تدوينات حرة

الذكاء الانفعالي مفتاح النجاح

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>