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الجيش اليمني يحرر مواقع بمعقل الحوثي في «صعدة» ويقتل 23 انقلابياً

الجيش اليمني يحرر مواقع بمعقل الحوثي في «صعدة» ويقتل 23 انقلابياً
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تواصل – واس:

تمكنت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم الثلاثاء، من إحراز تقدم جديد في مديرية باقم شمال محافظة صعدة شمالي اليمن.

وأفاد موقع “سبتمبر نت” التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن قوات اللواء الثالث حرس حدود تمكنت من تحرير عددٍ من التباب المحيطة بمركز مديرية باقم من الاتجاهين الجنوبي الشرقي، عقب مواجهات خاضتها مع ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وأسفرت تلك المواجهات عن مصرع 23 عنصراً من الميليشيا الحوثية وجرح آخرين، علاوة على تدمير عددٍ من الآليات التابعة لها, كما استعادت قوات الجيش اليمني خلال المعارك، كمياتٍ كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة.

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