مقتل 23 من قوات الأسد والعناصر الموالية له في سوريا

تواصل – وكالات:

قُتل 23 عنصراً من قوات النظام السوري والميليشيات الموالية لها في اشتباكات مع الفصائل على محاور شمال غرب حماة وفي محور القصابية جنوب إدلب.

على جانب آخر، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ من بريطانيا مقراً له، إن مواطناً في محافظة حماة من بلدة حلفايا لقي مصرعه؛ جراء استهداف قوات النظام بالقذائف الصاروخية لضواحي حلب الغربية.

وفي محافظة إدلب لقي طبيب مصرعه متأثراً بجراح أُصيب بها؛ جراء قصف جوي تعرضت له قرية محمبل بريف إدلب الغربي مساء الجمعة، ليرتفع بذلك عدد المدنيين الذين قضوا في مجزرة طائرات النظام الحربية والمروحية إلى 14 شخصاً بينهم 7 أطفال و3 مواطنات.