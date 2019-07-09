بيان ثلاثي بشأن خرق إيران للاتفاق النووي

تواصل – واس:

أصدرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا اليوم، بياناً أعربوا من خلاله عن قلقهم العميق بشأن خرق إيران للاتفاق النووي.

وقالت المجموعة من خلال البيان الذي نشرته الحكومة البريطانية “يعرب وزراء خارجية فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والممثل السامي البريطاني عن قلقهم العميق من أن إيران تمارس أنشطة لا تتفق مع التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPoA).

وأضافت المجموعة “أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الآن أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم أعلى من الحد الأقصى المسموح به المنصوص عليه في خطة العمل الشاملة المشتركة”.

وأوضحت أن على طهران أن تعمل على وقف هذه الأنشطة والعودة إلى الامتثال الكامل لبرنامج JCPoA دون تأخير إن كانت ترغب في الحفاظ على المعاهدة كما صرحت مسبقاً.

وأكدت أنه يجب معالجة قضايا الامتثال للاتفاقية في إطار خطة العمل المشتركة JCPoA، مشددة على ضرورة عقد لجنة مشتركة بشكل عاجل.

ودعت جميع الأطراف إلى التصرف بمسؤولية تجاه تخفيف التوترات المستمرة بشأن أنشطة إيران النووية.