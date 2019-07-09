ابتغاء وجه الله.. والدة وزوجة قتيل بـ«أبوعريش» تعتقان رقبة مواطن (صور)

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تواصل – واس:

استجابة لشفاعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، تنازلت جمعة بنت عواجي عقدي – سعودية الجنسية – “والدة القتيل” عبده بن يحيى عقدي، وأمنة بنت محسن عقدي “زوجة القتيل” وأبناؤها جميعاً عن استيفاء القصاص من القاتل مصعود بن إبراهيم علي مديش.

وتنازلت أسرة القتيل لوجه الله تعالى ونزولاً عند شفاعة سمو أمير منطقة جازان رئيس اللجنة المركزية لإصلاح ذات البين بالمنطقة، وسمو نائبه التي نقلها سمو نائب أمير المنطقة خلال زيارته لذوي القتيل بمنزلهم اليوم بقرية حاكمة التابعة لمحافظة أبوعريش.

وجاءت شفاعة سمو أمير المنطقة وسمو نائبه لتكلل بالنجاح الجهود الحثيثة التي بذلتها لجنة إصلاح ذات البين بمنطقة جازان في هذا الخصوص، وبعد اجتماعات بوالدة القتيل وذويه حتى تكللت تلك المساعي بحمد الله تعالى عن تنازل والدة وزوجة وأبناء القتيل عن حقهم في استيفاء القصاص من السجين مصعود بن إبراهيم علي مديش طواعيةً منهم وابتغاءً لوجه الله تعالى.

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