تصادم واحتراق وانفجار.. حادث مروع بين ناقلتي وقود بتبوك

تواصل – تبوك:

توفي شخص وأصيب آخر نتيجة تصادم ناقلتي وقود واحتراقهما في تبوك.

وباشرت فرق الدفاع المدني عمليات إطفاء الحريق فور تلقيها بلاغاً صباح اليوم عن الحادثة، وقال نائب المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بمنطقة تبوك، النقيب عبدالمجيد بن عبدالستار بديوي: إن غرف العمليات بالدفاع المدني تلقت، صباح اليوم الثلاثاء، بلاغاً عن اندلاع حريق في ناقلتي وقود، مشيراً إلى وفاة أحد السائقين وإصابة الآخر.

وبحسب الدفاع المدني اندلع الحريق بعد تصادم الناقلتين،وكانت الناقلة الأولى محملة بمادة الديزل ومتوقفة على جانب الطريق، لتصطدم بها الناقلة الثانية من الخلف وهي محملة بمادة البنزين؛ ما تسبب في احتراق الناقلتين وانفجار الناقلة الثانية.

وأضاف “بديوي” أن سائق الناقلة الثانية وُجِد متوفىً خارج الناقلة، فيما أصيب سائق الناقلة الأولى ليتم إسعافه بالموقع من قبل فرق الهلال الأحمر، فيما عزلت فرق الإطفاء الوقود المتسرب من الناقلتين بشكل فوري، وتسليم الحادث لجهة الاختصاص لإكمال الإجراءات اللازمة.