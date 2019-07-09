حقيقة حظر «ببجي» في المملكة.. عضو مجلس شورى يوضح

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قال عضو مجلس الشورى محمد القحطاني: إن هناك تحركاً في المجلس لإقرار توصية تطالب بحظر لعبة “ببجي” في المملكة، بعد الشكاوى المتكررة المتعلقة بآثارها السلبية على المجتمع، ومنعها في عدد من الدول العربية مثل العراق والأردن.

وصرح القحطاني بحسب “إندبندنت عربية”، بأن حظر اللعبة قد يأتي من الجهات التنفيذية قبل إقرارها في مجلس الشورى، باعتبارها المنوطة بها مسؤولية تنفيذ ومتابعة ما يسند إليها من مهام ومسؤوليات من قبل مجلس الوزراء.

وأضاف: “يمكن أن تكون هناك توصية عندما يُعرض التقرير القادم لأيٍّ من الجهات المعنية بالترخيص لتلك اللعبة”.

وأوضح أن لعبة “ببجي” وغيرها من الألعاب الإلكترونية تتجاوز الحدود المسموح بها، حيث أن الدول المصنعة لها تدرك خطورتها ولذلك تضع ضوابط محددة لاستخدامها، فيما تزداد المطالبات في دول أخرى بحظرها نظراً لآثارها المدمرة على العقل وتسببها في خلق سلوك عدواني لدى المستخدمين.