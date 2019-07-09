الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«التقاعد» تكشف موعد إيداع المعاش في حسابات المستفيدين

«التقاعد» تكشف موعد إيداع المعاش في حسابات المستفيدين

تعرف على نظام التجارة الإلكترونية الجديد ومزاياه للمستهلك

تعرف على نظام التجارة الإلكترونية الجديد ومزاياه للمستهلك

8 قرارات في مجلس الوزراء.. تعيينات وترقيات وتغيير اسم هيئة النقل

8 قرارات في مجلس الوزراء.. تعيينات وترقيات وتغيير اسم هيئة النقل

القبض على مجرم خطير بالرياض.. ارتكب 26 حادثة إجرامية

القبض على مجرم خطير بالرياض.. ارتكب 26 حادثة إجرامية

تعرف على أبرز تحديثات «واتساب» المرتقبة.. مزيد من الأمان والخصوصية

تعرف على أبرز تحديثات «واتساب» المرتقبة.. مزيد من الأمان والخصوصية
0

تواصل – وكالات:

يسعى تطبيق “واتساب” الأكثر شهرة في العالم والمملوك لشركة “فيسبوك” لعمل تحديثات لتحسين كفاءته، التي من المتوقع أن توفر بعض المزايا في التطبيق خلال العام الحالي.

وأوضح موقع “بيزنس توداي”، أن “واتسآب” قدم بالفعل عدة تدابير تتعلق بالخصوصية لتعزيز الأمان لمستخدميه، وكشف هذا العام عن مزايا جديدة منها السماح بإجراء مكالمات جماعية صوتية وعبر الفيديو من خلال الضغط على زر واحد.

وفيما يلي بعض أبرز الميزات المتوقعة:

1 – ترتيب جهات الاتصال
ستتوافر قريباً خاصية وضع جهات الاتصال المفضلة في قمة التطبيق طوال الوقت؛ إذ سترتب تلقائياً من خلال اكتشاف جهات الاتصال التي يتفاعل معها المستخدم أكثر.

2 – التعرف على بصمة الإصبع والوجه
ستمنع تلك الخاصية الأمنية أي طرف ثالث من قراءة رسائل المستخدم؛ إذ ستتيح إعدادات الخصوصية استخدام تقنية التعرف على الوجه أو بصمة الإصبع في فتح التطبيق.

3 – مشاركة الحالة
سيتيح “واتساب” لمستخدميه قريباً مشاركة منشورات الحالة الخاصة بهم عبر “فيسبوك” و”إنستجرام” و”جيميل” من خلال مشاركة البيانات “إيه بي آي” المستخدمة من قبل أنظمة “آي أو إس” و”أندرويد”، ولكن لن يتم مشاركة الحالة بشكل تلقائي ولكن يجب أن يقرر المستخدم مشاركتها.

4 – وضع الظلام
تعد الميزة الأكثر ترقباً، وهي تتوافر بالفعل على منصات تراسل أخرى وتعمل “واتساب” حالياً على تطويرها، وتشير تقارير إلى أن “وضع الظلام” يمكن أن يتوافر في الأشهر القليلة المقبلة، ولا تجعل تلك الخاصية خلفية التطبيق سوداء بالكامل، ولكنها بمثابة ظل مظلم للغاية من اللون الرمادي.

5 – إخفاء الحالة
ستمكن تلك الخاصية المستخدمين من إخفاء تحديثات الحالة من أشخاص محددين من قائمة جهات الاتصال، من خلال زر إخفاء جديد بجوار قسم التحديثات الصامتة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

تعرف على الخطأ المتسبب في تعطّل «واتساب» أمس

تعرف على الخطأ المتسبب في تعطّل «واتساب» أمس

خلل فني يُصيب تطبيقات واتساب وانستقرام وفيسبوك

خلل فني يُصيب تطبيقات واتساب وانستقرام وفيسبوك

تحديث مدهش.. «واتس آب» يخطط لمفاجأة مستخدميه

تحديث مدهش.. «واتس آب» يخطط لمفاجأة مستخدميه

5 مزايا جديدة لمستخدمي «واتساب».. تعرف عليها

5 مزايا جديدة لمستخدمي «واتساب».. تعرف عليها

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

خذوا الحكمة من أفواه “العشاق”!!
مقالات

خذوا الحكمة من أفواه “العشاق”!!

المزيد
بين أيدينا براعم القيادة
تدوينات حرة

بين أيدينا براعم القيادة

المزيد
نافذتك الخاصة لرؤية الكون
مقالات

نافذتك الخاصة لرؤية الكون

المزيد
الذكاء الانفعالي مفتاح النجاح
تدوينات حرة

الذكاء الانفعالي مفتاح النجاح

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>