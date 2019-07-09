تعرف على أبرز تحديثات «واتساب» المرتقبة.. مزيد من الأمان والخصوصية

تواصل – وكالات:

يسعى تطبيق “واتساب” الأكثر شهرة في العالم والمملوك لشركة “فيسبوك” لعمل تحديثات لتحسين كفاءته، التي من المتوقع أن توفر بعض المزايا في التطبيق خلال العام الحالي.

وأوضح موقع “بيزنس توداي”، أن “واتسآب” قدم بالفعل عدة تدابير تتعلق بالخصوصية لتعزيز الأمان لمستخدميه، وكشف هذا العام عن مزايا جديدة منها السماح بإجراء مكالمات جماعية صوتية وعبر الفيديو من خلال الضغط على زر واحد.

وفيما يلي بعض أبرز الميزات المتوقعة:

1 – ترتيب جهات الاتصال

ستتوافر قريباً خاصية وضع جهات الاتصال المفضلة في قمة التطبيق طوال الوقت؛ إذ سترتب تلقائياً من خلال اكتشاف جهات الاتصال التي يتفاعل معها المستخدم أكثر.

2 – التعرف على بصمة الإصبع والوجه

ستمنع تلك الخاصية الأمنية أي طرف ثالث من قراءة رسائل المستخدم؛ إذ ستتيح إعدادات الخصوصية استخدام تقنية التعرف على الوجه أو بصمة الإصبع في فتح التطبيق.

3 – مشاركة الحالة

سيتيح “واتساب” لمستخدميه قريباً مشاركة منشورات الحالة الخاصة بهم عبر “فيسبوك” و”إنستجرام” و”جيميل” من خلال مشاركة البيانات “إيه بي آي” المستخدمة من قبل أنظمة “آي أو إس” و”أندرويد”، ولكن لن يتم مشاركة الحالة بشكل تلقائي ولكن يجب أن يقرر المستخدم مشاركتها.

4 – وضع الظلام

تعد الميزة الأكثر ترقباً، وهي تتوافر بالفعل على منصات تراسل أخرى وتعمل “واتساب” حالياً على تطويرها، وتشير تقارير إلى أن “وضع الظلام” يمكن أن يتوافر في الأشهر القليلة المقبلة، ولا تجعل تلك الخاصية خلفية التطبيق سوداء بالكامل، ولكنها بمثابة ظل مظلم للغاية من اللون الرمادي.

5 – إخفاء الحالة

ستمكن تلك الخاصية المستخدمين من إخفاء تحديثات الحالة من أشخاص محددين من قائمة جهات الاتصال، من خلال زر إخفاء جديد بجوار قسم التحديثات الصامتة.