جدة.. زياد العمري مفقود منذ الأحد الماضي وذووه يناشدون للبحث عنه

تواصل – فريق التحرير :

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وسم #زياد_ العمري_مفقود، ليتصدر من بين الأحداث الأعلى تفاعلاً في المملكة.

وتفاعل المغردون مع الوسم الذي ناشد عبره ذوو المفقود زياد العمري البالغ من العمر 15 عاماً، الجميع بالبحث عن ابنهم المفقود والإبلاغ عن أي معلومة تقود للتوصل إليه.

وفي التفاصيل خرج المفقود من منزل ذويه بحي الحرازات في محافظة جدة منذ الأحد الماضي الموافق 4 ذو القعدة 1440 هجري ولم يعد.

وأفاد بعض المعلقين على الوسم بأن المفقود خرج من منزله إلى بقّالة في نفس الحي الذي يسكنه لشراء بعض الاحتياجات الاستهلاكية للمنزل ولم يعد بعدها.

وناشد ذوو المفقود كل من يعثر على معلومة تدلهم للعثور على المفقود التواصل على الأرقام التالية: 0506062656 أو 0565599908