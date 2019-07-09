محطات الوقود تُحمِّل البنوك مسؤولية تأخر تركيب أجهزة مدى

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

بالأرقام.. تعرَّف على تفاصيل السلم الجديد لرواتب الوظائف التعليمية

بالأرقام.. تعرَّف على تفاصيل السلم الجديد لرواتب الوظائف التعليمية

قرارات قوية من «الغذاء والدواء» بعد انهيار «أسعار البيض»

قرارات قوية من «الغذاء والدواء» بعد انهيار «أسعار البيض»

قيادة التحالف: إسقاط طائرة مسيّرة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه المملكة

قيادة التحالف: إسقاط طائرة مسيّرة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه المملكة

«الدفاع الفلبينية» تتدخل في قضية اختفاء الطيار «عبدالله الشريف».. تطورات جديدة

«الدفاع الفلبينية» تتدخل في قضية اختفاء الطيار «عبدالله الشريف».. تطورات جديدة

محطات الوقود تُحمِّل البنوك مسؤولية تأخر تركيب أجهزة مدى

محطات الوقود تُحمِّل البنوك مسؤولية تأخر تركيب أجهزة مدى
0

تواصل – فريق التحرير :

كشف عدد من أصحاب محطات الوقود التي تعثر فيها تركيب أجهزة مدى عن سبب التأخر، محملين البنوك المسؤولية .

وطالب مُلاك المحطات بحسب صحيفة “مكة ” بتسريع تركيب شبكات نقاط البيع ، محذرين من عدم تمكن البنوك من تغطية جميع المحطات ،قبل بدء سريان قرار إلزام محطات الوقود بتوفير أجهزة “مدى” ، والذي يبدأ الأحد المقبل.

من جانبه أكد المتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ حرصهم على تأمين تلك الأجهزة للمحطات وغيرها من المحال والمؤسسات التجارية والخدمية

وأوضح أن البنوك بدأت منذ فترة في التسويق لمحطات الوقود بتوفير أجهزة نقاط بيع، يأتي ذلك في إطار برنامج تطوير القطاع المالي بتحويل المجتمع السعودي إلى مجتمع غير نقدي ورفع نسبة المدفوعات الإلكترونية إلى 70% بحلول 2030.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

تعرف على الحد الأقصى لأقساط ديون البنوك.. وماذا تفعل إذا تجاوزه المصرف؟

تعرف على الحد الأقصى لأقساط ديون البنوك.. وماذا تفعل إذا تجاوزه المصرف؟

تعرف على موعد تطبيق قرار توفير أجهزة «مدى» في محطات الوقود

تعرف على موعد تطبيق قرار توفير أجهزة «مدى» في محطات الوقود

قبل أيام من إيداع دعم الدفعة الـ 19.. «حساب المواطن» ينصف المستفيدين

قبل أيام من إيداع دعم الدفعة الـ 19.. «حساب المواطن» ينصف المستفيدين

«البنوك» تؤكد عمل أجهزة الصراف بكفاءة.. وتوفر العملات خلال أيام العيد

«البنوك» تؤكد عمل أجهزة الصراف بكفاءة.. وتوفر العملات خلال أيام العيد

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

خذوا الحكمة من أفواه “العشاق”!!
مقالات

خذوا الحكمة من أفواه “العشاق”!!

المزيد
بين أيدينا براعم القيادة
تدوينات حرة

بين أيدينا براعم القيادة

المزيد
نافذتك الخاصة لرؤية الكون
مقالات

نافذتك الخاصة لرؤية الكون

المزيد
الذكاء الانفعالي مفتاح النجاح
تدوينات حرة

الذكاء الانفعالي مفتاح النجاح

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>