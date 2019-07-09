محطات الوقود تُحمِّل البنوك مسؤولية تأخر تركيب أجهزة مدى

تواصل – فريق التحرير :

كشف عدد من أصحاب محطات الوقود التي تعثر فيها تركيب أجهزة مدى عن سبب التأخر، محملين البنوك المسؤولية .

وطالب مُلاك المحطات بحسب صحيفة “مكة ” بتسريع تركيب شبكات نقاط البيع ، محذرين من عدم تمكن البنوك من تغطية جميع المحطات ،قبل بدء سريان قرار إلزام محطات الوقود بتوفير أجهزة “مدى” ، والذي يبدأ الأحد المقبل.

من جانبه أكد المتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ حرصهم على تأمين تلك الأجهزة للمحطات وغيرها من المحال والمؤسسات التجارية والخدمية

وأوضح أن البنوك بدأت منذ فترة في التسويق لمحطات الوقود بتوفير أجهزة نقاط بيع، يأتي ذلك في إطار برنامج تطوير القطاع المالي بتحويل المجتمع السعودي إلى مجتمع غير نقدي ورفع نسبة المدفوعات الإلكترونية إلى 70% بحلول 2030.