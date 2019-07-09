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بنظام العقود المؤقتة.. وظائف شاغرة للمواطنين بجامعة الملك فيصل

بنظام العقود المؤقتة.. وظائف شاغرة للمواطنين بجامعة الملك فيصل
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تواصل – فريق التحرير :

أعلنت جامعة الملك فيصل رغبتها في شغل وظائف بنظام العقود المؤقتة، للمواطنين والمواطنات.

وتشمل الوظائف المعلن عنها: “مهندسة معمارية للإناث، ووظائف مهندس معماري، ومهندس مدني، ومهندس كهروميكانيك، ومهندس ميكانيكا، ومهندس ميكانيكا “تكييف”، ومهندس إلكترونيات “اتصالات”، ومهندس كهربائي، ومهندس سلامة، ومهندس أجهزة طبية، ومهندس أنظمة تحكم، ووظيفة مهندس جودة”.

أيضا تضمنت الوظائف: ” فني كيمياء، محاسب ويفضل من لديه مهارة في اللغة الإنجليزية، وظيفة مراقب إنشاءات يكون حاصلاً على دبلوم في تخصص إنشاءات معمارية أو العمارة أو الكهرباء أو الميكانيكا ولديه خبرة في المشاريع المماثلة ومراقبة الأعمال بالموقع والقدرة على قراءة المخططات وإعداد التقارير

وقال عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس بالجامعة الدكتور محمد سعيد الزهراني، أن شروط التقديم للمواطنين ، أن يكون حاصلا على البكالوريوس في التخصص المطلوب، ولديه خبرة في المجال، باستثناء وظيفة مراقب إنشاءات فيشترط فيها الدبلوم فقط، كما تستثنى المتقدمة لوظيفة مهندسة معمارية من شرط الخبرة.

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