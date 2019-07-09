«حساب المواطن» يوضح أفضل وقت لإضافة المولود لدراسة حالة الأهلية

تواصل – فريق التحرير:

أجاب حساب المواطن على أسئلة بعض المستفيدين عن أفضل وقت لإضافة المولود إلى البرنامج لدراسة حالة الأهلية والاستحقاق.

ومن إجابات الحساب يتضح أن أفضل وقت لإضافة المولود يكون قبل اليوم العاشر من الشهر الجديد ليدخل في أقرب دورة أهلية في حالة استيفائه للشروط.

وقال حساب “خدمة العملاء” في إجابته على إحدى المستفيدات: في حال تم إضافة تابع بعد تاريخ “10 يونيو” سيتم دراسة حالة الأهلية والاستحقاق وإبلاغك باستيفائه لشروط الأهلية من عدمها عن طريق زيارة حسابك “دراسة الأهلية” ضمن دورة الأهلية لشهر “أغسطس”.

وعن موعد دراسة الأهلية وعدم ظهور نتيجة الدراسة حتى الآن على الموقع لمن قام بإضافة مولود بعد تاريخ 10 يونيو، بين الحساب أنه سيتم دراسة أهلية التابع ضمن دورة لشهر “أغسطس”، وسيتم الإعلان عن صدور نتائج الأهلية من خلال الحساب الرسمي للبرنامج، ويمكن معرفة نتيجة أهلية التابع عن طريق حسابك (دراسة الأهلية).