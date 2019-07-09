«نزاهة» : 6 وزارات تشارك في برنامج التحقيق والتحري بمخالفات القطاع العام التدريبي

تواصل – الرياض :

بدأت في مدينة الرياض، أمس الأحد ، فعاليات البرنامج التدريبي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة ” ، ويهدف البرنامج إلى تنمية مهارات المتدربين بإجراء وإدارة التحري والتحقيق للمخالفات والتجاوزات التي يمكن أن ترتكب في القطاع العام، والتعرف على جمع الأدلة وترتيبها في المراحل السرية والعلنية.

ويأتي البرنامج بالتعاون مع الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، بعنوان “إجراء وإدارة التحري والتحقيق الناجح في القطاع العام” ويستمر لمدة 4 أيام.

كما يشارك في البرنامج مختصين من هيئة القضاء على الفساد الإندونيسية، وبحضور عدد من المختصين في 6 وزارات وجهات حكومية تشمل وزارتي الداخلية والمالية، وهيئة الرقابة والتحقيق، ورئاسة أمن الدولة، والنيابة العامة، وديوان المراقبة العامة.

ويأتي تنظيم “نزاهة” لهذا البرنامج التدريبي انطلاقاً من اختصاصها في تنظيم المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية حول الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد.