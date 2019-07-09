«نزاهة» : 6 وزارات تشارك في برنامج التحقيق والتحري بمخالفات القطاع العام التدريبي

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

بالأرقام.. تعرَّف على تفاصيل السلم الجديد لرواتب الوظائف التعليمية

بالأرقام.. تعرَّف على تفاصيل السلم الجديد لرواتب الوظائف التعليمية

قرارات قوية من «الغذاء والدواء» بعد انهيار «أسعار البيض»

قرارات قوية من «الغذاء والدواء» بعد انهيار «أسعار البيض»

قيادة التحالف: إسقاط طائرة مسيّرة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه المملكة

قيادة التحالف: إسقاط طائرة مسيّرة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه المملكة

«الدفاع الفلبينية» تتدخل في قضية اختفاء الطيار «عبدالله الشريف».. تطورات جديدة

«الدفاع الفلبينية» تتدخل في قضية اختفاء الطيار «عبدالله الشريف».. تطورات جديدة

«نزاهة» : 6 وزارات تشارك في برنامج التحقيق والتحري بمخالفات القطاع العام التدريبي

«نزاهة» : 6 وزارات تشارك في برنامج التحقيق والتحري بمخالفات القطاع العام التدريبي
0

تواصل – الرياض :

بدأت في مدينة الرياض، أمس الأحد ، فعاليات البرنامج التدريبي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة ” ، ويهدف البرنامج إلى تنمية مهارات المتدربين بإجراء وإدارة التحري والتحقيق للمخالفات والتجاوزات التي يمكن أن ترتكب في القطاع العام، والتعرف على جمع الأدلة وترتيبها في المراحل السرية والعلنية.

ويأتي البرنامج بالتعاون مع الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، بعنوان “إجراء وإدارة التحري والتحقيق الناجح في القطاع العام” ويستمر لمدة 4 أيام.

كما يشارك في البرنامج مختصين من هيئة القضاء على الفساد الإندونيسية، وبحضور عدد من المختصين في 6 وزارات وجهات حكومية تشمل وزارتي الداخلية والمالية، وهيئة الرقابة والتحقيق، ورئاسة أمن الدولة، والنيابة العامة، وديوان المراقبة العامة.

ويأتي تنظيم “نزاهة” لهذا البرنامج التدريبي انطلاقاً من اختصاصها في تنظيم المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية حول الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

تطورات جديدة بقضية مفقود الطائف «توفيق».. وتغيير مكان البحث عن جثته

تطورات جديدة بقضية مفقود الطائف «توفيق».. وتغيير مكان البحث عن جثته

«نزاهة» تبحث التعاونَ مع مكتب الأمم المتحدة في «مكافحة الفساد»

«نزاهة» تبحث التعاونَ مع مكتب الأمم المتحدة في «مكافحة الفساد»

«نزاهة» تتأهب لمتابعة استرداد الأموال وعوائد «جرائم الفساد»

«نزاهة» تتأهب لمتابعة استرداد الأموال وعوائد «جرائم الفساد»

الخدمة المدنية تكشف حقيقة تغيير دوام الموظفين إلى الليل

الخدمة المدنية تكشف حقيقة تغيير دوام الموظفين إلى الليل

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

خذوا الحكمة من أفواه “العشاق”!!
مقالات

خذوا الحكمة من أفواه “العشاق”!!

المزيد
بين أيدينا براعم القيادة
تدوينات حرة

بين أيدينا براعم القيادة

المزيد
نافذتك الخاصة لرؤية الكون
مقالات

نافذتك الخاصة لرؤية الكون

المزيد
الذكاء الانفعالي مفتاح النجاح
تدوينات حرة

الذكاء الانفعالي مفتاح النجاح

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>