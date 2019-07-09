الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

بالأرقام.. تعرَّف على تفاصيل السلم الجديد لرواتب الوظائف التعليمية

بالأرقام.. تعرَّف على تفاصيل السلم الجديد لرواتب الوظائف التعليمية

قرارات قوية من «الغذاء والدواء» بعد انهيار «أسعار البيض»

قرارات قوية من «الغذاء والدواء» بعد انهيار «أسعار البيض»

قيادة التحالف: إسقاط طائرة مسيّرة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه المملكة

قيادة التحالف: إسقاط طائرة مسيّرة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه المملكة

«الدفاع الفلبينية» تتدخل في قضية اختفاء الطيار «عبدالله الشريف».. تطورات جديدة

«الدفاع الفلبينية» تتدخل في قضية اختفاء الطيار «عبدالله الشريف».. تطورات جديدة

قرارات قوية من «الغذاء والدواء» بعد انهيار «أسعار البيض»

قرارات قوية من «الغذاء والدواء» بعد انهيار «أسعار البيض»
0

 

تواصل – الرياض:

قررت هيئة الغذاء والدواء منع دخول البيض المستورد اعتبارًا من بداية شهر يوليو الجاري، مشترطة توافر عدة اشتراطات للسماح لها بدخول أسواق المملكة.

من جهته وصف رئيس الجمعية التعاونية لمنتجي البيض بندر العيد، الوضع بـ”الكارثي” بالنسبة لمنتجي البيض الوطني، حيث ستغلق 50% من المشاريع الصغيرة في حال استمرار الوضع الحالي مع بداية السنة الهجرية القادمة، مرجعا ذلك لعدم القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية العديدة، مضيفا أن الخسارة تتجاوز 50% من قيمة الكرتون الواحد، حيث يباع البيض المستورد حاليا بسعر 40 ريالاً للكرتون.

وأوضح العيد، أن الهيئة أبلغت منتجي البيض المحلي أنها ستبدأ خلال شهر يوليو في تطبيق الاشتراطات على جميع البيض المستورد، متوقعا أن تبدأ الأسواق المحلية في التوازن خلال 3 أشهر، خصوصاً في ظل الفائض الكبير من الإنتاج الوطني وكذلك البيض المستورد.

وبين أن “الغذاء والدواء” اشترطت تسجيل المنشأة الراغبة بالاستيراد وكذلك تسجيل المنشأة المصدرة للبيض، لافتاً إلى أن الهيئة تستهدف التعرف على المنشآت في بلد المنشأ لمراقبتها والقيام بزيارات ميدانية، وأنها اشترطت كذلك مواصفات محددة للأعلاف التي تتغذى عليها الدواجن، بحيث يكون نباتيا على غرار الاشتراطات المطبقة بالمملكة، حسب “عكاظ”.

وأضاف، أن الهيئة تقوم بإجراء الاختبارات على عينات من الشحنات، معتبرا أن قرار هيئة الغذاء والدواء إيجابي لإجراء التحاليل المخبرية على البيض المستورد، موضحًا أن مشاريع البيض تنتج نحو 130 %من الاحتياج (فائض 30 %) فيما الدول الخليجية تعاني من نقص في الطلب المحلي (لا يوجد اكتفاء ذاتي)، فالمشاريع هناك غير قادرة على تلبية السوق المحلية.

وذكر نائب رئيس الجمعية التعاونية لمنتجي البيض خالد الحمودي أن هيئة الغذاء والدواء ستقوم بالإشراف على عمليات الاستيراد من خلال التأكد من نوعية اللقاحات المستخدمة للدواجن البياضة في بلدان التصدير، مؤكدا أن الهيئة حددت مدة الرخصة لسنة واحدة قابلة للتجديد.

وأشار إلى أن الهيئة بصدد تطبيق نسبة الرطوبة، خصوصا أن البلدان المصدرة للبيض تعتمد على الذرة في التغذية، فضلا عن وجود نسبة عالية من الرطوبة، متوقعا صعوبة تطبيق هذه الاشتراطات، مما يسهم في عدم القدرة على التصدير مستقبلاً.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«الغذاء والدواء» تُغرم مصنع مياه بسبب نسبة الصوديوم

«الغذاء والدواء» تُغرم مصنع مياه بسبب نسبة الصوديوم

«الغذاء والدواء» تحذر من حلوى غزل البنات

«الغذاء والدواء» تحذر من حلوى غزل البنات

بالصور.. ورشة عمل عن أبرز التحديات التي تواجه منشآت الغذاء والدواء

بالصور.. ورشة عمل عن أبرز التحديات التي تواجه منشآت الغذاء والدواء

بالصور.. «الغذاء والدواء» تضبط 150 ألف كجم تموراً متعفنة في الخرج

بالصور.. «الغذاء والدواء» تضبط 150 ألف كجم تموراً متعفنة في الخرج

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

خذوا الحكمة من أفواه “العشاق”!!
مقالات

خذوا الحكمة من أفواه “العشاق”!!

المزيد
بين أيدينا براعم القيادة
تدوينات حرة

بين أيدينا براعم القيادة

المزيد
نافذتك الخاصة لرؤية الكون
مقالات

نافذتك الخاصة لرؤية الكون

المزيد
الذكاء الانفعالي مفتاح النجاح
تدوينات حرة

الذكاء الانفعالي مفتاح النجاح

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>