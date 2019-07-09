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«بلدي الرياض» يُبرم مذكرات تفاهم مع 6 جمعيات خيرية ومتخصصة لخدمة فئات مختلفة

«بلدي الرياض» يُبرم مذكرات تفاهم مع 6 جمعيات خيرية ومتخصصة لخدمة فئات مختلفة
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تواصل – فريق التحرير:

في إطار تعزيز المسؤولية المجتمعية ومراعاة تقديم خدمات مختصة لفئات مجتمعية، أبرم المجلس البلدي لمدينة الرياض، ست مذكرات تفاهم مع عددٍ من الجمعيات الخيرية والمتخصصة، هي: جمعية إكرام عابري السبيل (مكارم)، وجمعية البر، وجمعية حفظ النعمة، والجمعية السعودية لمساندة كبار السن (وقار)، والجمعية التكاملية لذوي الإعاقة، وجمعية أسر التوحد.

وقال رئيس المجلس البلدي الأستاذ خالد العريدي في كلمته المقتضبة في حفل التوقيع: إن مذكرات التفاهم تأتي لتحقيق تكامل الجهود والتعاون على الخير والنفع العام عبر تنسيق عددٍ من الأعمال والمشاريع المشتركة مع الجهات والجمعيات المتخصصة، ومنها السعي لتطوير الخدمات البلدية المقدمة لذوي الإعاقة وكبار السن في مدينة الرياض، فضلاً عن إمكانية إشراك بعضها في الزيــارات الميدانيــة للمجلس في الأمور التي تتعلق باختصاصها، وكذلك إحالــة عــدد مــن الملفــات إليها للاســتفادة مــن الــرأي المتخصص.

فيما عبّر رؤساء الجمعيات الموقعة عن شكرهم وتقديرهم للمجلس لهذه البادرة المميزة وعمله الكبير لتفعيل المسؤولية الاجتماعية، وحرصه على تلمس احتياجات كل فئات المجتمع ومنها الفئات التي تختص الجمعيات الخيرية المتنوعة بتقديم الدعم أو الرعاية لها.

شارك في اللقاء من المجلس البلدي أ.خالد العريدي رئيس المجلس، ود.فهيد السبيعي، ود.عبدالله آل طالب، ود.فهد التويجري، وأ.محمد الشويمان، وأ.فهد الصالح، وأ.عبدالله السويلم أعضاء المجلس.

فيما شارك من جمعية “مكارم” د.سفر الغامدي، ومن جمعية البر أ.فهد النشوان، وأ.سالم بن نوح من جمعية حفظ النعمة، وأ.فهد النتيفي ممثل الجمعية التكاملية لذوي الإعاقة، وأ.نايف السعيدان من جمعية أسر التوحد.

وتضمنت مذكرة التفاهم المبرمة مع جمعية (مكارم) تشغيل الديوانيات التي تخدم عابري السبيل القادمين من خارج الرياض، والسعي لتطوير الخبرات المنقولة في مجالات الصيانة والضيافة وتنفيذ عدد خمس ديوانيات في خمسة أماكن بداخل الرياض، بالقرب من المساجد التي تقام فيها الصلاة على الجنائز.

كما تضمنت مذكرتا التفاهم مع جمعية البر وجمعية حفظ النعمة القيام بحملة توعوية حول حفظ النعمة، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بذلك.

وأما مذكرة التفاهم مع جمعية وقار فتضمنت تطوير الخدمات البلدية المقدمة لكبار السن في مدينة الرياض بما لا يقل عن خدمة واحدة خلال فترة هذه المذكرة، وإنجاز ما لا يقل عن مشروع بحثي مشترك بين الطرفين.

فيما تضمنت مذكرتا التفاهم مع الجمعية التكاملية لذوي الإعاقة، وجمعية أسر التوحد تطوير الخدمات البلدية المقدمة لذوي الإعاقة في مدينة الرياض، وإنجاز ما لا يقل عن مشروع بحثي مشترك بين الطرفين.

يُذكر أن هذه المذكرات تمثل المرحلة الثانية من توجه المجلس البلدي إلى التنسيق والتعاون مع الجهات المختلفة، حيث سبق أن عقد مذكرات تفاهم وتعاون مع عددٍ من المكاتب المتخصصة والجمعيات الاجتماعية لتطوير العمل البلدي، بلغت حتى الآن 12 مذكرة تفاهم خلال عام ونصف.

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