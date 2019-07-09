اليمن.. «التحالف» يُدمر 3 منصات حوثية لإطلاق الصواريخ في حجة

تواصل – وكالات:

استهدفت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، أمس الاثنين، ثلاث منصات لإطلاق الصواريخ في مواقع ميليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية عبس شمالي محافظة حجة شمالي غرب البلاد.

وقال موقع “سبتمبر نت” إن مقاتلات التحالف قصفت منصات إطلاق صواريخ، في منطقة بحيص، ومزرعة القحوم، ومزارع الجر، في مديرية عبس.

وأضاف أن المقاتلات دمرت منصتي إطلاق صواريخ باليستية، ومنصة ثالثة لإطلاق صواريخ كاتيوشا.

وبين الموقع أن المقاتلات استهدفت بغارات أخرى تجمعات لميليشيا الحوثي الانقلابية، في مزرعة الهمداني، جنوبي المديرية ذاتها؛ مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفها.