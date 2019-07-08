وزارة العمل تكشف عن أول إجراء مُتخذ بحق الأم المُعنفة لطفلتها

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن استدعاء الأم التي ظهرت في مقطع فيديو متداول وهي تعنف طفلتها.

وتفصيلاً، قالت وزارة العمل في بيان عبر موقعها الرسمي: “إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر والذي يظهر إحدى الأمهات وهي تعنف طفلتها تعنيفاً جسدياً ولفظياً ونفسياً، بالإضافة إلى تلقي الوزارة بلاغاً عن هذه الحالة عبر مركز بلاغات العنف الأسري؛ فقد تواصلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع ذوي الطفلة بعد جمع المعلومات اللازمة عن طريق فريق متخصص في وحدة الحماية الاجتماعية بجدة”.

وأفادت الوزارة بأن الفريق قام بالتثبت من كافة المعلومات، وذلك من خلال التواصل مع الطفلة وذويها، لاستكمال دراسة الحالة وتطبيق الاجراءات النظامية التي تكفل حمايتها.

والوزارة إذ تعلن ذلك فإنها تؤكد حرصها التام على تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي للطفلة والأسرة. كما تدعو الوزارة كافة المواطنين إلى عدم التردد بالإبلاغ عن حالات العنف الأسري، عبر الوسائل والقنوات الرسمية كي تتمكن وحدات الحماية الاجتماعية من الوصول إليها وهي: مركز بلاغات التعرض للإيذاء على الرقم: 1919، الذي يتلقى البلاغات بسرية تامة على مدار الساعة، أو من خلال حساب مركز بلاغات العنف الأسري في موقع التواصل الاجتماعي تويتر (@mlsd_1919)، أو عبر وحدات الحماية الاجتماعية المنتشرة في مختلف المناطق.