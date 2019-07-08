سفارة المملكة في تركيا تحذر «المواطنين»: التزموا بهذا الأمر تجنباً للإيقاف

تواصل – فريق التحرير:

شددت سفارة المملكة لدى تركيا على ضرورة حمل أصل جواز السفر بالنسبة للمواطنين والمواطنات القادمين إليها لغرض السياحة؛ وذلك تفادياً للإيقاف من قبل الجهات الأمنية في تركيا.

وقالت السفارة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، من الضروري حمل أصل جواز السفر مع الحرص على الحفاظ عليه من الفقدان أو السرقة أو التلف.

وأضافت سفارة المملكة أن الجهات الأمنية التركية تطلب أصل جواز السفر؛ وذلك لغرض إثبات الشخصية وعدم القبول بصورة من الجواز، مشيرة إلى أنه تم إيقاف بعض المواطنين والمواطنات من الجهات الأمنية التركية بسبب عدم حمل أصل جواز السفر.