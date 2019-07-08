تفاصيل تخصيص أرض لإنشاء مطار للحج والعمرة بـ«مكة»

تواصل – فريق التحرير:

أعلن أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، اليوم الاثنين، عن تخصيص قطعة أرض لإنشاء مطار في مكة المكرمة.

وقال الفيصل، إن المطار الجديد سيكون خاصاً بالحج والعمرة، وسيكون ضمن مشروع الفيصلية، وذلك بالتعاون مع هيئة الطيران المدني.

كما شهد الأمير خالد الفيصل التوقيع على اتفاقيات ومذكرات تعاون لتنفيذ مشروعات ضمن مشروع الفيصلية الذي سيضم مباني للإدارات الحكومية، ويعتمد التقنية الحديثة؛ تمهيداً لتحويل مكة المكرمة إلى مدينة ذكية.

ووقع أمير مكة ووزير المالية اتفاقية تخصيص واستثمار الأراضي المملوكة للدولة الواقعة ضمن حدود مشروع الفيصلية، التي تهدف إلى عقد شراكة تكاملية تساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة للطرفين في المشروع.

كما شهد الأمير خالد الفيصل توقيع اتفاقية مشروع الفيصلية للطاقة الشمسية بين هيئة تطوير منطقة مكة والشركة السعودية للكهرباء، الذي يستهدف نحو 340 ألف منزل، ويواكب الزيادة المتوقعة في أعداد السكان وضيوف الرحمن.