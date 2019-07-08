متحدث «التحالف» يكشف مخططات داعش باليمن وتفاصيل استهداف منصات صواريخ الحوثي

تواصل – الرياض:

قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي، إن التنظيمات الإرهابية حاولت تأسيس نواة لها في اليمن.

وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، أن زعيم تنظيم داعش في اليمن الذي تم القبض عليه هو “أبو أسامة المهاجر”؛ وهو يحمل الجنسية اليمنية وله عدة ألقاب، حيث كُلف من التنظيم المتطرف بقيادة عملياته باليمن.

وتابع المالكي قائلاً إنه تم استهداف مواقع ومنصات إطلاق الصواريخ في اليمن تجاه المملكة، مؤكداً استمرار انتهاك ميليشيا الحوثي للقانون الدولي الإنساني، وتابع القول إن العمل الإنساني في اليمن يفوق العمل العسكري.

وأشار المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، إلى أنه تم رصد أكثر من 5600 انتهاك لاتفاق ستوكهولم من قبل ميليشيا الحوثي في الحديدة.

ولفت المالكي إلى أن 546 شاحنة مساعدات دخلت لليمن عبر منفذ الوديعة منذ بداية 2019، موضحاً أن قيادة القوات المشتركة نظمت ورشة عمل حول العمليات الإنسانية في اليمن.