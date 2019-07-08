اليمن.. إسقاط طائرة مسيّرة حوثية إيرانية الصنع جنوب الحديدة

تواصل – وكالات:

تمكنت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم الاثنين، من إسقاط طائرة استطلاع مسيّرة تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في مديرية الدريهمي جنوبي محافظة الحديدة غربي البلاد.

وأوضح موقع “سبتمبر نت” أن الطائرة المسيّرة كانت تنفذ مهمة استطلاعية على مواقع الجيش اليمني شرقي مدينة الدريهمي، مضيفاً أن فحص حطام الطائرة المسيرة أثبت أنها إيرانية الصنع.

وفي سياق متصل، فككت الفرق الهندسية لقوات الجيش الوطني صاروخاً بحرياً يحتوي على كميات كبيرة من المتفجرات، خلفته ميليشيا الحوثي الانقلابية، قرب الدوار الكبير بمدينة الحديدة.