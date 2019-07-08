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قصة فقدان مبتعث بشلالات «نياجرا» الأمريكية.. كان برفقة زوجته وأبنائه (صور)

قصة فقدان مبتعث بشلالات «نياجرا» الأمريكية.. كان برفقة زوجته وأبنائه (صور)
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تواصل – وكالات:

شهدت ولاية نيويورك الأمريكية يوم السبت الماضي، فقدان مبتعث يدرس في الولايات المتحدة الأمريكية يدعى قاسم عدوي، بعد سقوطه في مياه شلالات نياجرا في الجانب الأمريكي التابع لولاية نيويورك.

وروى شقيق الفقيد يحيى عدوي قصة فقدان شقيقه بقوله: “إن القصة بدأت بعد أن ترك الفقيد قاسم عدوي زوجته وأبناءه الثلاثة، عبدالله (١٢ عاماً) وأرجون (١٠ أعوام) ومحمد (٨ أعوام)، على جانب الشلال قبل أن يذهب في رحلة مغامرات بحرية، إلا أنه لم يعد بعد مُضي ساعتين”.

وأضاف: “أنه عند استفسار زوجته، أكد لها شهود عيان بأنهم شاهدوا سقوط شخص في المياه المتفرعة من الشلال عند الساعة الثامنة بتوقيت نيويورك، فيما قامت الزوجة بدورها في إبلاغ السلطات الأمنية الأمريكية التي بدأت بالبحث عنه على الفور.

وقال يحيى عدوي، شقيق الفقيد، إن أشقاء زوجة الفقيد في طريقهم إلى نيويورك للوقوف بجانب شقيقتهم وأبنائها الثلاثة؛ وفقاً لـ”العربية نت”.

بدورها، قالت دائرة الإطفاء بالشلالات إنها تلقت بلاغاً عن سقوط رجل في المياه مساء الأحد الماضي، وهرعت فرق من الشرطة والإطفاء إلى موقع الحادث.

وبحسب البلاغات الواردة فإن شهود عيان أكدوا أن الرجل سقط في المياه بالقرب من جسر جزيرة “غوت” التي تفصل بين جانبي الشلالات.

ولفتت دائرة الإطفاء إلى أن فرقتي إنقاذ لا تزالان تعملان في الموقع، إحداهما في موقع السقوط، والأخرى في موقع منخفض قد تكون المياه جرفته إليه؛ لكن لم تتمكنا حتى الآن من العثور عليه.

يُذكر أن الفقيد هو من أهالي قرية العدايا بمحافظة صبيا بمنطقة جازان، وحصل على موافقة وزارة التعليم للبدء في مرحلة الدكتوراه في تخصص التقنية وإدارة الطيران.

شيشيبب

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